Dubplates & Mastering: Neue Räume in Kreuzberg

Das Berliner Studio Dubplates & Mastering (D&M) hat einen neuen Standort in der Forster Straße 5 in Kreuzberg gefunden. Das Haus am Paul-Lincke-Ufer 44a, in dem D&M früher beheimatet war, wurde an einen Immobilieninvestor verkauft. Das Audio-Mastering- und Schneid-Studio zog im Oktober um.

Am Wochenende wurde der Umzug in neue Räume nur ein paar Straßen vom ursprünglichen Standort bestätigt. „Die letzten Wochen waren ziemlich intensiv, aber alle freuen sich, hier zu sein, und die Mastering- und Schneidearbeit läuft bereits wieder in vollem Gange”, so die Betreiber des Studios, die ungenannt bleiben wollen. Sie bedanken sich außerdem für die fortwährende Unterstützung in schwierigen Zeiten.

Das Studio wurde 1995 von Mark Ernestus und Moritz von Oswald, unter anderem bekannt für ihr wegweisendes Dub-Techno-Projekt Basic Channel, gegründet. Es befand sich 26 Jahre lang in den Räumlichkeiten am Paul-Lincke-Ufer.

Der ikonische Plattenladen Hard Wax, gegründet von Ernestus, befand sich im gleichen Gebäude. Seit Oktober befindet sich das Hard Wax im Kraftwerk-Komplex.