Warschau: Ausstellung zur Clubkultur Polens nach 1989

Die bereits eröffnete Ausstellung EUFORIA! im Museum Woli in Warschau bietet bis zum 15. Dezember einen tiefgreifenden Einblick in die Entwicklung der Clubkultur der polnischen Hauptstadt nach 1989, dem Jahr, in dem der Kommunismus zu Ende ging.

Ausstellungsbesucher bei der Vernissage am 8. Mai 2024

Von ikonischen Locations wie Fugazi und Filtry bis hin zu weniger bekannten, aber dennoch einflussreichen Treffpunkten wie CDQ und Piekarnia präsentiert die Ausstellung eine Vielzahl von Club- und Clubcafés, die als Zentren der kulturellen Innovation und des sozialen Wandels fungierten.

Waldek Kruk, Adam ‚Filip’ Książek und Piotr Wolfram im Biuro Klubu Fugazi im Jahr 1992 (Foto: Piotr Wolfram)

Besucher:innen haben noch bis Mitte Dezember Gelegenheit, in die Geschichte der Clubszene der polnischen Hauptstadt einzutauchen und ihre Einflüsse auf die soziale, politische und kulturelle Landschaft des Landes zu erkunden. Die Ausstellung zeigt historische Fotografien, Videos und persönliche Erinnerungsstücke, die die Atmosphäre dieser Orte zum Leben erwecken.

Abend der Ausstellungseröffnung im Museum Woli (Foto: Tomasz Kaczor)

EUFORIA! ist nicht nur eine Reise in die Vergangenheit, sie spiegelt auch die nachhaltige Bedeutung der Clubkultur für die polnische Gesellschaft. Sie zeigt, wie Clubs und Clubcafés nicht nur als Orte des Vergnügens, sondern auch als Plattformen für soziale Interaktion, politische Diskussionen und kulturellen Austausch fungierten.

Ausstellungsbesucher der Vernisage im Woli am 08.05.2024 (Foto: Tomasz Kaczor)

Die Ausstellung ist Teil eines größeren Projekts , das die Geschichte der polnischen Clubkultur dokumentiert und feiert. Neben EUFORIA! gibt es eine Reihe von Büchern, Theaterstücken und Filmen, die die einzigartige Dynamik der Szene einfangen und global präsentieren.