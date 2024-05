Der Tänzer, Keyboarder und DJ Leeroy Thornhill kündigte an, ein Buch über seine Zeit als Keyboarder bei The Prodigy zu veröffentlichen. Als Mitgründer war er von 1990 bis 2000 Teil der Band. Als Tänzer fiel Thornhill durch seinen individuellen Tanzstil auf, mit dem er die Entwicklung des sogenannten Melbourne Shuffle beeinflusste.

Der Band enthält unveröffentlichtes Bildmaterial aus dem persönlichen Archiv des Musikers. Mit eigenen Schilderungen zu den Geschehnissen ergänzt er die Bilder von den ersten Raves von The Prodigy mit Bildern von Auftritten in Japan sowie in den USA in den späten Neunzigern. In dieser Zeit veröffentlichte The Prodigy mit Experience, Music for the Jilted Generation und The Fat of the Land drei Alben, die die Neunziger mit ihrem eigenwilligen Mix aus Rave, Rock und Hip-Hop mitgeprägt haben.

Als „eine unvergleichliche Energie, die sich schnell über den ganzen Globus verbreitete und die Massen mit ihrem einzigartigen Sound und ihrer Live-Show berauschte”, beschreibt Thornhill seine Erinnerung an den Aufstieg der Band.

Im Jahr 2000 verließ Thornhill the Prodigy, um sich seinen Soloprojekten zu widmen – unter anderem Smash Hifi, das er mit dem deutschen DJ und Produzenten Marten Hørger gründete.

Wildfire: My Ten Years Getting High in the Prodigy soll im September 2024 erscheinen und kann als Standard-Edition für 41,95 Euro oder als signierte Special-Edition für 100,95 Euro vorbestellt werden.