Das Festival Strichka, organisiert vom Team des Kiewer Clubs Closer, findet am 18. und 19. Mai wieder in den Räumlichkeiten der Strichka Factory in der ukrainischen Hauptstadt statt.

Fast 50 Künstler:innen aus der Ukraine und der ganzen Welt bespielen verschiedene Locations. Neben den großen Konzerten auf Dvir, der Hauptbühne, gibt es Techno auf dem 3-d-Floor, zeitgenössische Disco-Musik auf Mezzanine, experimentelle Tanzmusik auf Otel’ sowie House auf Closer und Lisnyi Prychal. Wer zwischendurch etwas entspannen will, kann den Garden, einen Ambientfloor, aufsuchen. Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem Ben Frost, Enrica Falqui und Charlotte Bendiks. Das vollständige Line-up findet ihr hier.

Nachdem das Festival 2022 aufgrund der Corona-Pandemie und der russischen Invasion in der Ukraine abgesagt wurde, ist die diesjährige Ausgabe bereits die zweite während des Krieges. Deshalb findet sie erneut ausschließlich tagsüber statt. Während am Samstag die Türen erst ab 16 Uhr geöffnet sind, geht es am Sonntag schon um 9 Uhr los. Beide Tage enden jeweils um 22:30 Uhr.

„In unseren Erinnerungen ist dieses Festival, wie unser ganzes Leben, zu einem einzigen glücklichen Traum geworden, in dem sich viele lächelnde Geister der Vergangenheit niedergelassen haben. Wir haben beschlossen, sie in Fragmente zu zerreißen – ohne Schmerz, sondern in Dankbarkeit – und das nächste Strichka zu organisieren (…)”, so die Erklärung des Teams von Closer zum diesjährigen Thema „Fragments”.

„Und aus diesen Fragmenten wollen wir Aufkleber, Drucke für eine neue Serie von T-Shirts und die gesamte visuelle Kampagne machen, um sicher zu sein, dass wir loslassen. Denn es wird nie wieder so sein wie früher.”

Tickets findet ihr hier.