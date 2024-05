Wien: Green Club Guide für nachhaltigere Clubszene veröffentlicht

Die Vienna Club Commission (VCC) gibt einen Green Club Guide heraus. Dieser soll Clubmanager:innen und Veranstalter:innen leicht umsetzbare Maßnahmen für einen nachhaltigeren Betrieb und mehr Klimaschutz in der Clubszene vermitteln.

Ein mittelgroßer Musikclub mit 300 Gästen verbrauche an einem Wochenende ungefähr so viel Strom wie 33 österreichische Single-Haushalte pro Jahr, so der Green Club Guide. Mit über 100 Locations verschiedener Größenordnungen habe die Wiener Clubszene somit einen hohen Energieaufwand.

Neben Informationstexten zu acht Handlungsfeldern stellt der Guide auch mehrere Checklisten zur Verfügung. Diese stellen Fragen zu jedem einzelnen Handlungsfeld und bieten über viele Verlinkungen direkte und einfache Handlungsoptionen an. Zu den Handlungsfeldern gehören Bar, Toiletten, Licht und Lüftung, Less Waste und Putzen, Strom und Heizung, Kommunikation, Mobilität sowie Beratung und Förderung.

Die Konzepte und Berechnungsmethoden des Guides basieren auf dem bereits erschienenen Green Club Guide Berlin, einem Projekt von Clubtopia – wiederum ein Zusammenschluss von Bund Berlin e.V., clubliebe e.V. und der Clubcommission Berlin.

Die Stadt Wien hat im Wiener Klimafahrplan das Ziel ausgegeben, bis 2040 klimaneutral zu werden. Mit der Veranstaltungsreihe „MA 2040 – Green Club Support” unterstützen Veranstalter:innen die Wiener Clublandschaft bereits mit professioneller Umwelt- und Energieberatung.