Initiative Musik: Programm zur Technikförderung in Musikspielstätten kommt

Mit „PlugIn” ruft die Initiative Musik ein neues Förderprogramm zur Modernisierung der Technik von Musikspielstätten im Bereich Popularmusik und Jazz ins Leben. Gefördert werden Locations mit einer Stehplatzkapazität bis 2.000 Personen und regelmäßig stattfinden Konzerten. Insgesamt steht eine Million Euro zur Verfügung. Vom 3. Juni bis 28. Juni können Anträge bei der Initiative Musik gestellt werden.

„Kein Club kommt ohne sachgerechte Aufführungstechnik aus, aber ihre Finanzierung ist schwierig, wenn das Tagesgeschäft die Liquidität aufsaugt”, sagt Axel Ballreich von der LiveMusikKommission. Inflation, geringe Umsatzrendite und langsame Publikumsrückkehr nach der Corona-Pandemie seien dafür verantwortlich. „Dass nun kleinere und mittlere Musikspielstätten berücksichtigt werden, ist essentiell”, so Kornelia Vossebein von der Bundeskonferenz Jazz. Beide Interessenvertretungen waren an der Entwicklung des Förderprogramms beteiligt.

Bereits im vergangenen Jahr stellte die Initiative Musik mit „Live 500” ein Programm zur Förderung von Musikclubs und regionalen Veranstalter:innen zur Verfügung. Die Förderung bezog sich dabei auf Konzertformate mit Newcomer:innen oder experimentellen Genres. Damit sollte der Tendenz von Veranstalter:innen, in postpandemischen Zeiten verstärkt auf etablierte Künstler:innen zu setzen, entgegengewirkt werden.

„Mit PlugIn wollen wir nun in puncto Technik zur nachhaltigen Stärkung der Clublandschaft beitragen”, so Katja Lucker, Geschäftsführerin der Initiative Musik. Das Förderprogramm soll an die bisherigen Technikinvestitionen während der Pandemie im Rahmen des Rettungspakets Neustart Kultur anknüpfen. Damals lag der Fokus auf pandemiegerechten Formaten wie Online-Streaming oder Open-Air-Veranstaltungen.

Die Initiative Musik ist die zentrale Fördereinrichtung des Bundes für Popularmusik und Jazz. Sie wird jährlich mit 16 Millionen Euro finanziert. Neben der Ausrichtung verschiedener Musikpreise unterstützt die Initiative Musik vor allem Künstler:innen, die Livemusikszene und Musikunternehmen in ganz Deutschland bei der Umsetzung ihrer Projekte.