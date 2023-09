Die Doku mit dem Titel „Off The Record” ist bis zum kommenden Januar als Stream bei ARTE verfügbar. Regisseur Gabin Rivoire gibt in der Dokumentation Einblicke in Laurent Garniers gesamte Biografie und seine Erfahrungen als DJ. Ebenso ist der Ursprung der elektronischen Tanzmusik Thema des Beitrags, in zahlreichen Interviews kommen bekannte DJs wie Richie Hawtin, Miss Kittin, The Blessed Madonna und Carl Cox zu Wort.

Die Dokumentation ist zwischen 2017 und 2019 entstanden und wurde 2021 im Anschluss an eine Kickstarter-Kampagne veröffentlicht.

Der Regisseur begleitete den DJ zwischen 2017 und 2019 und gibt einen Einblick in die Welt der elektronischen Musik und in die zum Zeitpunkt des Drehs 30-jährige Karriere Garniers.

Im März kündigte Laurent Garnier an, sich langsam aus dem Tourgeschäft zu verabschieden.