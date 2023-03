Laurent Garnier: Neues Album und langsamer Rückzug aus dem Tourleben

- Advertisement -

Laurent Garnier kündigt mit 33 Tours Et Puis S’en Vont ein neues Album und gleichzeitig seinen langsamen Rückzug aus dem Tourgeschäft an. Das Album soll im Mai über sein eigenes Label COD3 QR erscheinen.

Das erste Soloalbum seit acht Jahren sei als Rückkehr zu seinen Wurzeln zu verstehen und eine Hommage an die Tanzfläche sowie an Techno-Musik in all ihren Formen. Auf 33 Tours Et Puis S’en Vont lässt Garnier verschiedenste Genres einfließen, von Punk bis Hip-Hop.

Die Album-Ankündigung ist nicht die einzige Neuigkeit: Garnier plant, in Zukunft weniger zu touren. In den letzten zwei Jahren habe er in einer Zeit des Zweifels und der Unsicherheit gelebt. Der abrupte Stillstand durch die Corona-Pandemie habe seine Spuren hinterlassen und vor allem Fragen aufgeworfen.

„Die globale Situation hat mich dazu gebracht, das Wesentliche zu überdenken, und mir geholfen, mich einigen Wahrheiten zu stellen: eine verstaubte, alte Jukebox zu werden, war nie eine Option, und weil meine Sechziger näher rücken, ist es für mich an der Zeit, mein Leben als tourender DJ zu hinterfragen. Das heißt aber nicht, dass ich die Decks für immer aufgeben muss”, so Garnier.

Komplett verzichten will Garnier also nicht auf das Touring. Vielmehr markiere diese Entscheidung einen Wendepunkt in seiner Karriere, an dem er nicht mehr am gleichen Wochenende in drei verschiedenen Städten spielen will.

33 Tours Et Puis S’en Vont erscheint neben der digitalen Form auch noch auf Dreifach-Vinyl, Kassette und CD.

Vinyl-Tracklist:

A1 – Tales from the real world (Instrumentalversion)

A2 – Liebe grüße aus Cucuron

B1 – Reviens la nuit (DJ Edit)

B2 – On the REcorD (part 3)

C1 – Saturn drive duplex [Feat. Alan Vega]

C2 – Closer to you [Feat. Scan X]

D1 – Sake stars fever

D2 – Cinq o clock in le matin

E1 – In your phase [Feat. 22Carbone]

E2 – Give me some sulfites

F1 – Au clair de ta lune

F2 – Granulator Bordelum