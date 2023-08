Brian McBride: Mitbegründer von Stars Of The Lid im Alter von 53 Jahren verstorben

Brian McBride, eine Hälfte von Stars Of The Lid, ist im Alter von 53 Jahren verstorben.

Zusammen mit seinem musikalischen Partner Adam Wiltzie gehörte McBride seit den Neunzigern zu den bedeutendsten Künstler:innen des Ambient und Drone.

Die Nachricht über McBrides Tod wurde auf dem Instagram-Account der Band bestätigt. Adam Wiltzie schreibt in einem Post: „Es schmerzt mich zutiefst, allen mitteilen zu müssen, dass Brian McBride verstorben ist. Ich habe diesen Kerl geliebt und er wird uns fehlen.” Zum Zeitpunkt des Todes lebte McBride in Los Angeles, die Todesursache ist unbekannt.

Stars Of The Lid waren bekannt dafür, akustische Instrumente zu nutzen, um lange, ausladende Kompositionen zu kreieren sowie kreative Sampling-Techniken zu verwenden. Unter anderem von Brian Eno inspiriert, veröffentlichte die 1993 gegründete Band Alben wie Per Aspera Ad Astra oder The Tired Sounds Of Stars Of The Lid, die zu Klassikern wurden.

Als Solo-Künstler hatte McBride die Alben When The Detail Lost Its Freedom und The Effective Disconnect veröffentlicht und mit Kenneth James Gibson unter dem Namen Bell Gardens zwei Alben sowie eine EP herausgebracht.