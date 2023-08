August 2023: Die essenziellen Alben (Teil 2)

The Black Dog – Spanners/ Black Dog Productions – Bytes (Warp)

Die Daten sagen 8. März 1993 für Bytes und 16. Januar 1995 für Spanners. Nun veröffentlicht Warp diese beiden Alben von The Black Dog wieder. Bytes erschien vor 30 Jahren als Compilation: Die damaligen Black Dog Ken Downie, Ed Handley und Andy Turner produzierten die Stücke in unterschiedlichen Konstellationen und gaben sich längst vergessene Namen wie Close Up Over oder Balil. Lediglich das hier auftauchende Pseudonym Plaid sollte später von Turner und Handley weitergeführt und zu einem der großen Namen britischer Electronica werden.

Als I.A.O. waren The Black Dog bereits auf Warps epochaler Compilation Artificial Intelligence aufgetaucht, und auch Aphex Twin hatte bereits auf dem Label veröffentlicht, unter dem Namen Polygon Window. Es ist einfach, zu sagen, dass diese Musik heute immer noch frisch klingt. Die Frage ist: Worin bestand die Frische dieser rhythmisch oft noch in der Ursuppe, in der es keinen Gegensatz aus Breakbeat und geradem Beat gab, verhafteten Musik vor 30 Jahren? Und was hat sie gehalten?

Auf Bytes fällt vor allem eine Qualität auf, die Viskosität. Was fest ist, wird infrage gestellt; was dicht ist, mit Luft gefüllt. So entsteht eine Art gut gelaunter Paranoia. „Jauqq” klingt wie eine Rumba-Party in einem frühen Computerspiel, „Carceres Ex Novum” wie ein Holzstück, das lieber im Fluss untergehen würde, als die ganze Zeit an der Oberfläche zu treiben, so halbnass.

Zwei Jahre später gab es dann bereits The Black Dog als Gruppenname. Spanners klingt selbst heute noch bisweilen futuristisch, etwa im maschinenhaften Intro von „Chase The Manhattan”, das in einen sphärischen Gleitflug wechselt. Oder im helllichten „Chesh”, das klingt wie Harfenmusik für einen Raumschiff-Club in einer dann doch gut ausgegangenen Zukunft. Auf Spanners setzen The Black Dog die Arbeit am Stückaufbau fort; wo Bytes nur in einigen Stücken mit der formalen Zweiteilung eines Tracks spielt, geht das Trio hier auf unterschiedliche formende Elemente wie Eintönigkeit, Chaos, Zwischenspiel. Und „Raxmus” ist ein wundersüßes Downbeat-Stück. Christoph Braun