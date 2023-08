Nachtiville: Festival findet im kommenden Januar wieder statt

Das Nachti in Olganitz pausiert im nächsten Jahr und kehrt erst 2025 zurück. Dafür ist nun offiziell, was beim Closing vor wenigen Tagen bereits angekündigt wurde: Das Nachtiville an der Ostsee findet erneut statt.

Vom 19. bis zum 22. Januar lässt sich das Festival mit Apartments, Zeit mit Freund:innen und Spaziergängen an der Ostsee kombinieren, zusätzlich zum vielseitigen Musikprogramm auf zahlreichen Floors. Ein Rave, der auch Entspannung bieten soll. Das Line-up wurde bewusst noch nicht bekanntgegeben, um den Fokus erst mal aufs Festival selbst zu lenken.

Im Vergleich zum letzten Nachtiville im vergangenen Januar soll es einige Änderungen und Verbesserungen geben, die auf der Website ersichtlich sind. Dazu gehören unter anderem abgeänderte Spielzeiten, die die Kapazitäten besser berücksichtigen, eine ausformulierte Drug Policy, ein verbessertes Security- und Awareness-Konzept sowie ein neues Konzept für die WaveCave – den Haupfloor in im Wellenbad: Tickets dafür müssen dieses Mal extra gekauft werden, dafür sollen Kapazitätsprobleme und Toilettensituation verbessert werden.

Die Vorregistrierung für Tickets startet ab sofort, die offiziellen Tickets gibt es zusammen mit dem Line-up ab dem 23. August.

Unseren Bericht über das Nachtiville 2023 könnt ihr hier lesen.