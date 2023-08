Lärmomat: Messgerät zur Lärmreduzierung an der Admiralbrücke in Berlin

Nach Feierabend, aber insbesondere am Freitag- und Samstagabend ist die Admiralbrücke in Kreuzberg ein beliebter Ort, um sich zu treffen und etwas zu trinken – weshalb es dort auch mal laut wird.

Vor zwei Wochen wurde ein Gerät installiert, das den Lärm für die Anwohner:innen reduzieren soll. Das Gerät namens Lärmomat soll Abhilfe schaffen, indem die aufgestellte Säule ab einem gewissen Lärmpegel rot leuchtet und die Versammelten via Display darauf hinweist, dass sie zu laut sind.

Die Politik setzt mit diesem Modellprojekt des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg auf die Eigenverantwortung der Gäste. Vergangenes Wochenende war dieses Konzept allerdings noch nicht so erfolgreich: Am Freitag und am Samstag wurde aufgrund von Lärmbeschwerden die Polizei gerufen.