Loveparade: Gedenken an die Opfer der Katastrophe in Duisburg

Vor 13 Jahren starben 21 Menschen bei der Loveparade in Duisburg. Zum Jahrestag des Unglücks wird der Opfer erneut gedacht werden. Am 24. Juli ruft die Stiftung „Duisburg 24.7.2010” zu einer Andacht mit musikalischer Begleitung von Anja Lerch auf.

Die öffentliche Gedenkfeier findet um 16.45 Uhr an der Gedenkstätte im Tunnel an der Karl-Lehr-Straße statt. Menschen, die an der Gedenkfeier teilnehmen wollen, aber eine Begleitung oder Hilfe benötigen, können sich über die Homepage der Stiftung melden. Die Gedenkfeier wird darüber hinaus per Livestream im Internet übertragen. Der entsprechende Link wird auf der Homepage der Stiftung zu finden sein.

Eine nichtöffentliche Andacht für die Hinterbliebenen gibt es um 14.30 Uhr in der Salvatorkirche. Der Verein „Bürger für Bürger” organisiert außerdem wieder die „Nacht der 1.000 Lichter” am Abend zuvor. Beginn ist um 18 Uhr.

Der Tunnel an der Karl-Lehr-Straße wird für den Zweck der Gedenkfeier von der Stadt Duisburg gesperrt. Genauere Informationen dazu gibt es noch nicht.

Erst im vergangenen Juni wurde bekannt, dass die Loveparade-Gedenkstätte in Duisburg-Neudorf von Unbekannten verwüstet wurde. GROOVE berichtete. Die Stiftung vermeldete in der neuesten Pressemitteilung, dass die Schäden weitestgehend beseitigt wurden und bedankte sich bei den Helfer:innen.