Loveparade 2010: Gedenkstätte in Duisburg verwüstet

Ein Spaziergänger meldete am vergangenen Samstag der Duisburger Polizei, dass die Loveparade-Gedenkstätte in Duisburg-Neudorf verwüstet worden sei. Laut der Polizei sind Kreuze umgetreten, Grablampen demoliert und die Glasscheiben der Opfer-Porträts zertreten worden.

Die Gedenkstätte wurde 2013 errichtet und erinnert an das Loveparade-Unglück von 2010, bei dem 21 Menschen in einer Massenpanik ums Leben kamen und 680 Menschen verletzt wurden. Das Unglück bedeutete zugleich das Aus für die Loveparade, die 1989 das erste Mal in Berlin stattfand. Die Verantwortlichen wurden strafrechtlich verfolgt, 2020 wurde das Strafverfahren gegen die drei übrig gebliebenen Angeklagten aber ohne Urteil eingestellt.

Die Gedenkstätte wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach in ähnlicher Weise verwüstet. Die Polizei Duisburg sucht nun nach weiteren Zeug:innen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.