Rave The Planet: Die Veranstaltung findet statt

Geschäftsführer Timm Zeiss bestätigte am heutigen Freitagmorgen in einer Instagram-Pressekonferenz, dass die Techno-Parade Rave The Planet am Samstag auf jeden Fall stattfinden wird. In der Pressekonferenz wurde mitgeteilt, dass ein kommerzieller Sanitätsdienst organisiert sei und die Verträge für eine Kooperation unterschrieben seien.

Zuvor hatte es Unsicherheiten gegeben, ob die Veranstalter die Sicherheitsauflagen der Behörden würden erfüllen können und die Parade wie geplant durchgeführt werden könne. Im Zentrum stand die Frage nach einem Sanitäts- und Rettungsdienst, der seitens der Veranstalter gestellt werden muss. Ursprünglich war dafür der Malteser-Hilfsdienst vorgesehen, dieser sagte aber ab.

Eine Hürde hat Rave The Planet aber noch zu nehmen: Erst kurz vor Veranstaltungsbeginn prüfen Polizei und Feuerwehr das Sicherheitskonzept vor Ort. Sollte dieses unzureichend sein, plant die Polizei, die Veranstaltung zu beenden.

Die Polizei rechnet mit über 300.000 Besucher:innen. Rave The Planet, die Nachfolgerin der Loveparade, soll zwischen 14 und 22 Uhr im Berliner Tiergarten stattfinden und vom Brandenburger Tor zum Großen Stern und zurück ziehen.