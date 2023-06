Aphex Twin: Spekulationen um neue EP

Aphex Twin hat heute den ersten Track seiner neuen EP, die laut Streamingdienst Deezer im Juli veröffentlicht werden soll, auf Soundcloud hochgeladen. Zwei Stunden später war der Track bereits wieder gelöscht worden. Auf Deezer ist die EP unter dem Namen Blackbox Life Recorder 21f / in a room7 F760 für eine Veröffentlichung via Warp Records auf den 28. Juli angesetzt. Deezer-Abonnent:innen können den Track dort hören, andere die ersten 30 Sekunden.

Jüngst wurde immer wieder spekuliert, ob eine neue Aphex-Twin-EP anstehe. In den App Stores tauchte eine App mit dem Namen “YXBoZXh0d2lu” auf, die aus interaktivem Artwork des Künstlers bestand. Im Hauptmenü gelangt man zum Aphex-Twin-Store, der Website von Warp Records und der Entwicklerseite Kalkul Inc.. Unten in der Navigationsleiste öffnet sich die Kamera des Smartphones, so dass man ermutigt ist, QR-Codes zu scannen.

Reddit-User berichten, dass bei Aphex-Twin-Konzerten immer wieder QR-Codes auftauchen, die auf die Warp-Website verweisen. Außerdem wurden Poster mit den QR-Codes in Los Angeles und einzelnen Plattenläden aufgehängt. Eine offizielle Stellungnahme von Warp oder dem Künstler selbst gibt es nicht. Wenn Blackbox Life Recorder 21f / in a room7 F760 erscheint, wäre dies die erste EP seit 2018 des britischen Künstlers.

Kürzlich erschien ein Buch, das die gesamte Diskographie von Aphex Twin analysiert.