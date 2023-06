Aphex Twin: Buch kommentiert jeden einzelnen Track

Der britische Verlag Sonicbond Publishing hat ein 160-seitiges Buch mit dem Titel Aphex Twin: every album, every song veröffentlicht. Der Autor Beau Waddell befasst sich darin mit jedem einzelnen Track der sechs Studioalben und der diversen EPs von Richard D. James alias Aphex Twin.

Um Veröffentlichungen unter anderen Pseudonymen von James geht es auch, etwa um Caustic Window, Polygon Window oder Bradley Strider. Ausgespart werden nur die Veröffentlichungen auf SoundCloud, sowie das Album Melodies from Mars.

Beau Waddell nähert sich dem zurückgezogen lebenden Aphex Twin unter anderem, indem er sich auf die Zusammenhänge bezieht, in denen die einzelnen Stücke entstanden sind und auf deren Entstehungsdaten.

Das Buch Aphex Twin: every album, every song erscheint in der Reihe On Track, in der sich Sonicbond Publishing mit den Diskographien einzelner Künstler:innen befasst. Das Besondere an dieser Reihe ist, dass Sonicbond Musikfans als Autor:innen anwirbt. Beau Wadell, der Autor dieses Buchs, ist erst 17 Jahre alt.