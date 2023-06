Aphex Twin: Neue EP auf Warp offiziell angekündigt

Nachdem die Gerüchteküche heute früh noch brodelte, gibt es jetzt eine offizielle Ankündigung von Warp Records. Aphex Twins neue Single Blackbox Life Recorder 21f / In a Room7 F760 erscheint am 28. Juli und kann bereits vorbestellt werden.

Die EP besteht aus vier neuen Tracks, einer davon kann vorgehört werden. „Blackbox Life Recorder 21f” besteht aus Jungle-Drum-Samples, weichen Pads – kombiniert in bekannter Richard-D.-James-Manier.

In der News, die wir heute morgen noch zu den Spekulationen geschrieben haben, sind wir auf die Promo-Kampagne eingegangen, die aus einer AR App bestand. Mit dieser konnten QR-Codes eingescannt werden. Eine Installation von der Londoner Design-Agentur w3iRdc0r3 mit dem QR-Code war in Dänemark, Schweden, Holland und auf dem Sonar Festival in Barcelona zu sehen. Dort trat Aphex Twin auch auf. Außerdem war dort eine exklusive, limitierte Schallplatte zu haben.

Sie war aber nicht direkt vor Ort erhältlich. Auf dem Festival konnte für 5 Euro eine Codekarte erstanden werden. Mit dem Code konnten Fans für 14 Euro im Aphex-Twin-Shop eine exklusive Platte mit zwei unveröffentlichten Tracks bestellen, „rfc pt8” und „afxfm e”.