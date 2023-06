SuncéBeat: Festival findet dieses Jahr zum letzten Mal statt

Das kroatische SuncéBeat wird dieses Jahr voraussichtlich zum letzten Mal stattfinden. Vom 20. bis 27. Juli stehen bei dem Festival in Tisno unter anderem Lakuti, Hunee, Antal, Osunlade, Tony Humphries und Ash Lauryn hinter den Decks.

„Unsere Woche des Eskapismus in Tisno unter der Sonne und den Sternen wird im Sommer 2024 nicht nach Kroatien zurückkehren”, posteten die Initiator:innen auf Instagram. „Als am längsten laufende Veranstaltung in Tisno ist das eine sehr schwere Entscheidung für uns, und es ist wahrscheinlich, dass die Adria-Odyssee diesen Sommer, unsere 14. Ausgabe in dem idyllischen Land, die letzte sein wird.”

Das SuncéBeat wurde 2010 von Alex Lowes und Nick Connolly ins Leben gerufen. Es ist das Schwesterfestival des R’n’B-, House-, Garage- und Soul-Festivals Southport Weekender, das jährlich an der britischen Küste in Bognor Regis stattfindet. Der Southport Weekender ist wiederum weiterhin für 2024 angekündigt.

„Wir haben lange und intensiv über diese Entscheidung nachgedacht und müssen realistisch sein”, erklärt Lowes. „Nick und ich haben uns in den letzten drei Jahren, in denen wir das SuncéBeat leiten, vielen Herausforderungen gestellt. Das gilt umso mehr, als wir uns nun der 14. und letzten Ausgabe nähern.”