XLR8: Club in Kleve schließt, macht aber als Partyreihe weiter

Nach 19 Monaten beendet der Club XLR8 in Kleve den eigenständigen Betrieb. Zum 31. Oktober 2021 als Technoclub in der nordrhein-westfälischen Stadt Kleve eröffnet, muss der Club die Räumlichkeiten in der ehemaligen Lebensmittelfabrik XOX Gebäck nun schon wieder abgeben. Nach Angaben der Rheinischen Post stellt der Eigentümer des Gebäudes die Räume nun der Club-Lounge „Explosion” von Betreiber Sinan Güden zur Verfügung.

Auf Anfrage erklärten die Clubgründer, dass zwar ein Betreiberwechsel stattgefunden habe, aber das XLR8 nicht aufgegeben werde. Das alte Fabrikgelände dürfe man für eine Partyreihe weiterhin nutzen. Außerdem bespielten jeden Samstag XLR8-Residents einen Floor im neuen Club.

Das XL8R buchte etwa Dr. Motte, Baugruppe90 oder veranstaltete ein Showcase auf dem Amsterdam Dance Event 2021. Der Zuschnitt auf technoaffine Partygänger:innen aus der Euregio habe sich nicht getragen. Für weitere Clubveranstaltungen vor Ort sei die Schrumpfung zur Partyreihe unumgänglich gewesen.

Außerhalb von Kleve ist XLR8 in diesem Jahr auf dem Festival Ruhr-in-Love in Oberhausen vertreten. Auf dem Festivalgelände in der Oberlandesgartenschau (OLGA-Park) wird am 1. Juli eine eigene Bühne betrieben.