XLR8 Kleve (Foto: Tim Fischer)

Am 29. Oktober eröffnete in der Kleinstadt Kleve in Nordrhein-Westfalen der erste Technoclub seiner Art. Der Name XLR8 Kleve bezeichnet dabei gleichzeitig ein Kollektiv, das den Club betreibt und vor allem jungen Talenten eine Plattform bieten will. Bereits am 13. Oktober, kurz vor der Eröffnung, hatte der Club einen Showcase beim Amsterdam Dance Event (ADE), da die Kleinstadt Kleve sehr nahe an der holländischen Grenze liegt.

Der Club nutzt die Räumlichkeiten einer alten Biskuitfabrik, und für den Sound ist eine Funktion-One-Anlage verantwortlich. Bilder aus dem Club gibt es nicht, da eine strikte No-Photo-Policy herrscht. Der Club will einen sicheren Raum für Menschen verschiedenster Ethnien, Kulturen und Sexualitäten schaffen und diese durch die „Kraft des Techno” verbinden. 199 Besucher*innen können momentan aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen im Club feiern, jedoch sollen bald doppelt so viele Gäste zugelassen sein.