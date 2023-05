TH!NK? Festival 2023: Auszeit wegen zu hoher Kosten

- Advertisement -

Das TH!NK? Festival wird in diesem Jahr ausfallen. Grund dafür seien gestiegene Kosten, schreiben die Veranstalter:innen in einem Statement. Im nächsten Jahr wolle man mit Hilfe von Kulturförderprogrammen wieder versuchen, das Techno- und House-Festival auf die Beine zu stellen.

„Wir haben in den vergangenen zwei Jahren alles Mögliche gemacht, um trotz erschwerter Bedingungen gemeinsam mit euch das TH!NK? Festival am Cossi [dem Cospudener See in Sachsen, d. Red.] zu zelebrieren. Dieses Jahr müssen wir uns aber geschlagen geben. Wir können und wollen die gestiegenen Preise sowohl beim Personal, der Technik, der Logistik usw. nicht auf die Ticketpreise umlegen”, so die Veranstalter:innen.

Die Organisator:innen des Leipziger Techno-Clubs Distillery, die für das TH!NK? verantwortlich sind, hoffen auf Unterstützung der zahlreichen während der Corona-Pandemie entstandenen Kulturförderprogramme. Damit wolle man sich von Sponsoren unabhängiger machen, so Anne Petzold, Mitveranstalterin des TH!NK?.

Das eintägige elektronische Musikfestival findet seit 2010 jährlich Ende Juli am Nordstrand des Cospudener Sees statt. Mit bis zu 25.000 Besucher:innen ist das TH!NK? das größte elektronische Musikfestival Sachsens.