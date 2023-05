Fred Again..: Neues Album mit Brian Eno angekündigt

- Advertisement -

Brian Eno und Fred Again.. machen gemeinsame Sache und veröffentlichen am 5. Mai ihre Platte Secret Life auf Four Tets Label Text Records. Die Ankündigung und Bekanntgabe des Albumcovers kommt von Four Tet, der Secret Life in einem Twitter-Post als „das schönste Album des Jahres 2023” bezeichnet.

Außerdem hat das Trio ebenfalls den Radiosender Secret Life ins Leben gerufen. Auf diesem soll ab heute Abend täglich um 22 Uhr britischer Sommerzeit eine Sendung live gehen. Bislang ist auf dem Kanal jedoch nur statischer White-Noise zu hören.

Die Kollaboration kommt nicht unerwartet. So war es schließlich Brian Eno, der das Talent des damals 16-Jährigen Fred Again.. erkannte, als dieser mit seiner A-Capella-Gruppe das Studio der Ambient-Ikone besuchte. Wenig später kam es zur Zusammenarbeit.

Beispielsweise schrieb Fred Again.. im Jahr 2014 an Brian Enos und Karl Hydes Alben Someday World und High Life mit. Außerdem produzierte Fred Again.. einige Tracks auf Ersterem. Secret Life ist jedoch die erste offizielle Zusammenarbeit der Musiker.

Beide haben erst im vergangenen Jahr Soloalben veröffentlicht. Fred Again.. brachte seine dritte LP Actual Life 3 auf den Markt und Brian Eno setzte sich auf seiner Platte ForeverAndEverNoMore mit der Klimakrise und dem Untergang der Menschheit auseinander.