B.G. The Prince Of Rap: Rapper und Eurodance-Act verstorben

Der US-amerikanische Rapper Bernard Green ist am 21. Januar im Alter von 57 Jahren in Wiesbaden verstorben. Unter seinem Künstlername B.G. The Prince Of Rap etablierte sich der Musiker Anfang der Neunziger mit Hip-Hop- und Eurodance-Tracks.

Nachdem Green die Highschool in seiner Heimat Washington absolvierte, ging er 1985 im Rahmen seines US-Army-Dienstes nach Frankfurt am Main. Dort widmete er sich der Musik und gewann diverse Rap-Contests, die ihm schließlich den Titel B.G. The Prince Of Rap einbrachten. Mit seinem Track „This Beat Is Hot”, der Platz eins der Billboard-Charts erreichte, gelang Green schließlich der Durchbruch.

Der deutsche Musikproduzent Rolf Ellmer alias Jam El Mar von Jam & Spoon produzierte die Musik von B.G. The Prince of Rap. Gemeinsam entstanden drei Alben und mehr als 30 Singles.