Richie Hawtin: DJ und Producer betreut Stipendium in England

Richie Hawtin betreut ab September 2023 ein Doktorandenstipendium an der britischen Universität Huddersfield. Unter dem Titel „The Richie Hawtin PhD Scholarship in Electronic Music, Cultures and Production” wird den auserwählten Bewerber:innen tutorielle Unterstützung vom britischen DJ höchstpersönlich versprochen. Bis zum 10. Februar können sich Interessierte auf der Website der Uni bewerben.

Das Stipendium umfasst praktische Kurse, die sich mit der Produktion elektronischer Musik befassen, sowie Seminare rund um die Entwicklung der Techno-Kultur. Themengebiete wie Festival und Clubkultur, DJ-Performances sowie bestimmte Subkulturen, Künstler:innen, Bewegungen und Genres der elektronischen Musik sollen ebenfalls auf dem Programm stehen, so die Universität Huddersfield.

Richie Hawtin selbst verkehrte bereits in der Vergangenheit an der britischen Uni. Er dozierte und führte darüber hinaus Einzelgespräche mit den Studierenden, in denen er Ratschläge und Erfahrungen mit den aufstrebenden Künstler:innen teilte.

Er freue sich nun, im Rahmen des PhD-Stipendiums weitere Erfahrungen aus seiner DJ-Karriere an junge Menschen weitergeben zu können und sie während ihres Studiums zu unterstützen.

Die Universitäts-Website liefert nähere Details.