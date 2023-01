Distillery: Leipziger Club verlängert für vier Monate

Die Distillery in Leipzig bleibt für weitere vier Monate an ihrem Standort in der Kurt-Eisner-Straße 91. Der Mietvertrag des ältesten Technoclubs in Ostdeutschland sei bis Ende Mai 2023 verlängert worden, teilte ein Facebook-Post mit.

Bereits im März 2022 konnte die Distillery mit der Stadtverwaltung, dem Umweltamt und der BUWOG Bauträger GmbH eine Frist bis zum 31. Januar 2023 aushandeln. Die GROOVE berichtete.

Die erneute Verlängerung des Vertrages sei nötig gewesen, weil es zu „Verzögerungen” in der Planungsstruktur der neuen Location gekommen sei, so die Betreiber:innen der Distillery. Insbesondere „komplexe Anforderungen an den Brandschutz” würden den Umzugsprozess beeinflussen, heißt es weiter.

Wäre es zu keiner Mietverlängerung gekommen, hätte die Distillery „über sechs Monate” schließen müssen.

Grund für den Standortwechsel sind Bauarbeiten an einem neuen Wohngebiet, die auch das Gelände der Distillery einschließen. Im April 2021 sprachen wir mit Betreiber Steffen Kache über den Umzug sowie die neue Location am Gleisdreieck.

Aktuell läuft eine Crowdfunding-Kampagne, die „einen Teil der Finanzierung für die neue Lüftungsanlage einspielen soll”.