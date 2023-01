MOMEM: Neue Ausstellung zu wichtigsten Clubtracks

Das Museum of Modern Electronic Music in Frankfurt am Main, kurz MOMEM, lädt ab dem 4. Februar zu einer neuen Ausstellung ein. Unter dem Titel „MILESTONES – Favorite Club Tracks 1985 – 2020” befragten die Kurator:innen über 100 DJs nach ihren Top 20 der für sie bedeutendsten Tracks.

Unter den teilnehmenden DJs befinden sich unter anderem Anfisa Letyago, Kölsch, Carl Craig, Miss Kittin und Ken Ishii. Aus dieser Auswahl, die sich ebenso aus einer Vielzahl an Rankings aus Magazinen wie der GROOVE oder dem Mixmag speist, stellte das MOMEM die 50 wichtigsten Tracks der elektronischen Musik zusammen. Dazu begleiten Fotografien aus dem Nachtleben die Ausstellung. Auch ausgewählte Synthesizer, Sampler und Drumcomputer werden präsentiert. Im Zuge dessen sind die Besucher:innen dazu eingeladen, an einem praxisorientierten Rahmenprogramm teilzunehmen, das unter anderem verschiedene Workshops anbietet.

Weitere Details zu „MILESTONES – Favorite Club Tracks 1985 – 2020” findet ihr auf der Website des MOMEM.