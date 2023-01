All Possible Worlds: Repress von DJ Healer und DJ Metatron verfügbar

Zwei lange vergriffene Alben von DJ Metatron und DJ Healer sind als Repress verfügbar. Auf All Possible Worlds können Fans von Traumprinz die Vinyl-Editionen von Nothing 2 Loose und Loops Of Inifinity ergattern. Wie viele Platten gepresst wurden, verrät das Label nicht.

DJ Healers Nothing 2 Loose erschien 2018. Auf Discogs findet man die Platte bislang für über 120 Euro. Der Trance-Flashback Loops Of Infinity (A Rave Loveletter) von DJ Metatron kam 2020 raus. Beide Alben lassen sich auf den Producer und DJ Traumprinz zurückverfolgen.

Kurz vor Weihnachten veröffentlichte Traumprinz außerdem einen Mix auf Soundcloud. Alle Informationen zu den Veröffentlichungen findet ihr im Webshop von All Possible Worlds.