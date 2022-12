Rave The Planet hat den Termin der nächsten Parade 2023 angekündigt. Sie findet am 08. Juli statt. Details zur Route wurden noch nicht veröffentlicht.

Wer am Tag danach mit aufräumen will, kann am Clean-Up Day teilnehmen.

Ab dem 1. Januar 2023 soll man sich zudem mit einem Wagen für die Parade anmelden können.

Wie der Umzug dieses Jahr lief, lest ihr in unserem Nachbericht.