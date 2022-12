Westbam: ARD Kultur kündigt neuen Techno-Podcast an

Ab dem 20. Dezember erscheint in der ARD-Mediathek ein siebenteiliger Video-Podcast mit Techno-Ikone Westbam. Unter dem Titel „2 on the Floor – Westbam +1” empfängt Maximilian Lenz, wie Westbam bürgerlich heißt, sieben renommierte Gäste aus der Techno-Szene zum Gespräch.

Gemeinsam mit bekannten Gesichtern wird Westbam über die kulturelle Bewegung und die unterschiedlichen Stile und Ausprägungen der elektronischen Musik sprechen. Mit dabei sind unter anderem DJ Hell, Christian Löffler und Ostbam.

Darüber hinaus dürfe man sich auf ganz persönliche Anekdoten der Erzähler:innen freuen, so ein Sprecher von ARD Kultur. Der Podcast wird in der ARD-Mediathek und -Audiothek verfügbar sein. Auf den Drittplattformen sollen die Episoden wöchentlich erscheinen.