November 2022: Die essenziellen Alben (Teil 1)

DJ Stingray 313 – Aqua Team (Micron Audio)

DJ Stingray 313, aus Detroit stammender Electro- und Techno-Meister, hält seit jeher die Unterwasserfackel hoch, die einst Drexciya zum Brennen brachte. Vor 15 Jahren auf Wémé als zwei EPs erschienen, werden die zwölf Tracks nun erneut veröffentlicht, auf Micron Audio mit neuem Artwork. Statt retro-mäßiger Schwarzweißfotos von Rochen und Tauchern wurde auf cybermäßige Aquatastik umgesattelt. Ziemlich ästhetisch. Wie die Musik – dunkel, tief, mystisch und sanft zugleich, umschmiegend wie ein Mutterleib. Serotonin beginnt mit einem halligen Chor von Unterwasserpflanzen, die in die Weite chören und typische Electrosounds – einlullend, quirky, warm und melodisch – legen sich über einen raschen Beat. Überhaupt sind die Drums immer auch mit einer harten Kick versehen, was ein gewisses Gegengewicht zum Weichen, Fließenden bildet. „Potential“ gibt ordentlich Gas, man scheint da in irgendeine Strömung geraten zu sein: „You have a destiny and now is your time to fulfill it.“ Das fährt schon mächtig ein und gar nicht mehr so für die Kopfhörer und zum Wegdriften. In „Binarycoven“ sprechen Cyborgs ihre Mantras in die Welt. Man macht es ihnen gleich und bewegt den Körper robotermässig zum Acid-Sound. „Counter Surveillance“ hat die liebsten und betörendsten Midi-Melodien. Mit „It’s All Connected“ geht es weiter hinab zum Meeresboden und seinen Geheimnissen. Gefährlich schön wie der Gesang der Sirenen. Lutz Vössing