Kollektiv Turmstrasse: Trackpremiere von „Raw”

Das Watergate feiert 2022 sein zwanzigjähriges Bestehen. Im Oktober fand eine Reihe von Veranstaltungen statt, die den Geburtstag des ikonischen Berliner Clubs an der Spree gebührend feierten. Mit dabei waren unter anderem Richie Hawtin, Solomun und Acid Pauli.

Als Sahnehäubchen kredenzte der Club es eine Merch-Kampagne, die gemeinsam mit der Kreuzberger Marke Iriedaily ins Leben gerufen wurde. Den krönenden Abschluss dieses runden Geburtstages bildet eine 20-Track-Compilation, die am 25. November auf Watergate Records erscheint. Bestückt wird das Doppelvinyl mit brandneuen, unveröffentlichten Tracks von Künstler:innen wie Anja Schneider, Henrik Schwarz oder den Adana Twins.

Auch das Kollektiv Turmstrasse bereichert die Watergate-Compilation mit einem Track. „Raw” gibt sich dabei einem hypnotischen Loop unverblümter Breakbeats hin.

Rissige, herbe Klangspuren begeben sich auf einen Kurs durch die Tiefen der House- und Techno-Gefilde. Parallel flimmern Vocals über Hi-Hats und Drum-Machines.

Die Sounds wirbeln umher, ecken an, prallen ab und verfädeln sich in ein klingendes Rauf und Runter.

Ab dem 25. November ist die Compilation sowohl digital als auch analog erhältlich. Um euch die Wartezeit zu versüßen, hört hier unsere Premiere von „Raw”:

V.Watergate 20 Years

1. Henrik Schwarz – You Need Attitude

2. Ede & Max Joni – Weine nicht Kind

3. Jos & Eli – Place 2 High

4. Extrawelt – Rover

5. JOPLYN – Lima

6. Biesmans – Basic Bro

7. Stephan Jolk – Better Together

8. Mia Mendi – Astromech

9. DJEFF – Cloud 70

10. Anja Schneider – Can’t You See Me No More?

11. Kid Simius – Fabrica de Baile

12. Sasha – Wolf Cider

13. Kristin Velvet – Wanted Competition

14. Adana Twins – Nacht

15. Kollektiv Turmstrasse – Raw

16. Gorje Hewek & Joseph Ashworth – Noa

17. Matthias Meyer & Ryan Davis – Genki

18. Hyenah – Going in Circles

19. JAMIIE – Echoes

20. Marco Resmann & Lee Jones – Tone Trails

VÖ: 25 November 2022

Format: Digital/Gatefold-Vinyl