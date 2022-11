DJ Gigola: Debütalbum erscheint im Februar

Am 3. Februar 2023 erscheint das Debütalbum von DJ Gigola auf Live From Earth, dem Berliner Label, an dem die DJ und Producerin auch beteiligt ist.

Fluid Meditations erforscht die Verbindung von Tanz und meditativen Zuständen. Während DJ Gigola mit gesprochenen Textpassagen zur spirituellen Entfaltung des individuellen Bewusstseins durch die einzelnen Tracks führt, bleibt sie ihrem stilistisch diversen Sound treu. Trance-, Pop- und Techno-Elemente verschmelzen auf Fluid Meditations zu einer sphärischen Klangerfahrung – gebündelt in insgesamt acht Tracks.

Der erste veröffentlichte Track der Platte, „Gratitude Practice”, liefert eine kleine Hörprobe. Hier könnt ihr euch das Video zum Song anschauen:

Anfang des Jahres erschien mit In The Mood die erste Solo-EP der DJ. Am 11. Dezember wird Gigola das Album im Rahmen des 18. Berghain-Geburtstages erstmalig präsentieren.

Bis dahin könnt ihr hier unser ausführliches Portrait über die DJ lesen.

Fluid Meditations

1. Intro

2. Presence Practice

3. Embodiment Practice

4. Unfolding Practice

5. Stream State

6. Affirmation Practice

7. Gratitude Practice

8. Outro

VÖ: 3. Februar 2023

Format: Digital/Vinyl