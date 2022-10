Der US-amerikanische Musiker Norm Chambers ist gestorben. Die Information ist durch einen Twitter-Post von Pete Prezzano publik geworden. Auf dessen Label Love All Day veröffentlichte Chambers in jüngerer Vergangenheit zwei LPs. „Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod meines lieben Freundes Norm Chambers, des brillanten Komponisten, Sounddesigners und Musikers”, schreibt Prezzano.

Chambers, der auch unter den Aliassen Panabrite und Spiral Index in Erscheinung trat, war seit den ausgehenden Nullerjahren als Produzent tätig, wobei seine Veröffentlichungen in der Regel Albumformat hatten. In Chambers’ Produktionen stand die Benutzung analoger Synthesizer im Fokus, auf denen er ambientale und experimentelle Musik schuf.

Chambers litt seit Jahren unter einem seltenen Nasennebenhöhlenkrebs, für dessen Behandlung Freund:innen und Kolleg:innen und Chambers selbst wiederholt Spendenaufrufe starteten.