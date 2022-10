Call me DJ!: ARD veröffentlicht Doku-Serie über weibliche DJs

Die neue Reportage-Serie Call me DJ! macht das Leben weiblicher DJs in einer männlich dominierten Musikbranche sichtbar. In fünf Folgen erzählen Frauen über ihre Arbeit als DJ und tauchen dabei tief in die Technokultur ein.

Produziert wurde im Auftrag von ARD Kultur, Regie führte Rosana Grüter, die nicht nur Filmemacherin ist, sondern selbst als DJ auflegt. In Call me DJ! begleitet die gebürtige Schweizerin Frauen im Technokontext und spricht mit ihnen über Diskriminierung, Erfolgsdruck, Sexismen und den Konsum von Alkohol und Drogen. Nachwuchsprojekte für Frauen in der Musiklandschaft werden ebenfalls thematisiert.

Mit dabei: Die ehemalige GROOVE-Redakteurin Laura Aha. Grüter traf sie in der GROOVE-Redaktion, um über das Künstlerinnen-Dasein zu sprechen.

Hier könnt ihr alle fünf Teile der Reportage sehen.