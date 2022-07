Vel (Foto: Mathilda Bonsoir)

Das vor einem Jahr von Francois X gegründete Pariser Label XX Lab beschreibt sich als Institution für „Avantgarde-Musikästhetik”. Das erste Release des Labels, eine Compilation, ist ebenfalls als metallene USB-Scheckkarte erhältlich, von der acht sogenannte „Research-Projekte” geladen werden konnten. Diese Research-Projekte sind aber nicht etwa Sinuswellen oder Bleep-Klänge, sondern unmissverständlich Tanzmusik. Nach einem Release des Label-Heads erscheint nun ein Mini-Album der Musikerin Vel aka Jennifer Parienté. Die auftstrebende Produzentin aus Lyon hatte zuletzt auf der oben genannten Compilation mitgewirkt und blickt auf eine Debüt-EP zurück.

Mit dem Labor im Label-Namen und der Röhrenbildschirmwand im Artwork drängt sich auch hier bald das Klischee von frühen Ästhetiken und Formationen von Musique Concrète oder experimenteller Medienkunst auf. Dafür rennt „Down For You Is Up” dann überraschend zielstrebig und tanzbar los. Kickdrum-Salven im Kompressor. Stimmung: Trocken, dicht, brettig. Stark zerschnittene Vocalsamples der jungen Produzentin aus Lyon und der Gebrauch von verschiedenem Schlagwerk und aufgenommenen Materialien zeigen dann aber doch bald den experimentellen Hintergrund des Releases an. Teils erklingen Einschlüsse, die an archaische elektronische Musik erinnern, und seltsame perkussive Sequenzen außerhalb des Taktes. Bevor sich alles wieder im sauberen Drop-Gewitter entlädt. „Down For You Is Up” ist ein Tanz-Hybrid, der auch nach wiederholtem Zuhören nicht eindeutig und auserzählt ist.

Hört hier in unsere exklusive Trackpremiere von „Down For You Is Up”:

Era L



1. Inspire Me Jim

2. Down For You Is Up

3. Stuck With A Valuable Friend

4. Era L

5. Pour Me One Glass Of Luv

6. Limitless Wilderness



VÖ: 15. Juli 2022

Format: Vinyl, Digital