Die Groove DJ-Charts mit Jennifer Cardini, Kid Simius, Reznik, Sascha Funke, Sylvere und Vel

Jennifer Cardini

Jennifer Cardini (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Kendal – Come To Me [Dischi Autunno]

Pablo Bozzi – Mindscape [Dischi Autunno]

Azo – Aquatrip Beat [Correspondant]

Ambassade – Palette [Optimo]

Ede – Praise The Lord [Correspondant]

Budino – Last Call (feat. Elisa Paradiso) [Polari]

Desire – Find Something In A Paper [Matiere Production]

Lag & X-Coast presents XL Traxx – M-Bomb [Rekids]

Local Suicide – Agapi (feat. Sissi Rada) (Echonomist Remix) [Iptamenos Discos]

Slacker – Damage To Be Undone [Soft Raw]

LPs:

Curses – Incarnadine [Dischi Autunno]

SHYGIRL – Nymph [Because Music]

Cosmo Vitelli – Medhead [I’m A Cliché]

Kid Simius

Kid Simius (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Rhythm of Paradise – Open Your Mind [Cosmic Rhythm]

Laurine – Abun.dance [Slow Life]

VA – Make Italo Disco Great Again Vol. 3 [Cracki Records]

Shanti Celeste – Cutie / Shimmer [Hessle Audio]

DJ Nivea – Ibiza Con Calor [Ears On Earth]

Eternal Love – Altar EP [Planet Trip Records]

DJ Daria – Music Is Cool I Love Music! [Bored Lord]

VA – One Swallow Doesn’t Make A Summer Part 5 [Running Back]

DJ Döner – Fair Fashion [Block Opera]

Malugi – Heart And Soul [Malugi]

LPs:

Pional, Alex de Lucas & Raul Santos – La Ruta [BSO]

VA – Make Dream House Great Again [Fauve Records]

VA – Watergate 20 Years [Watergate]

Reznik

Reznik (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Pale Blue – Dive [Crosstown Rebels]

Map.ache – IZA [Circoloco Records]

Reznik & Mikesh – One More EP [Keinemusik]

Baltra – Where I End [96 And Forever]

Earth Boys – Froggy’s World [Shall Not Fade]

Robag Wruhme – Speicher 123 [Kompakt Extra]

Confidential Recipe – Fank EP [RSPX]

V.A. – Doodlegz#1 [Gooey]

Cor.ece – Dance To Keep From Crying [Razor-N-Tape]

Star B, Riva Starr, Mark Broom – Love Will Remain [Rekids]

LPs:

Damiano von Erckert – The Past The Future [AUS Music]

Galcher Lustwerk – 100% Galcher [Ghostly International]

Christina Vantzou – No. 5 [Kranky]

Sascha Funke

Sascha Funke (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Böhm – Solar Cycle [Dolly Records]

DJ Absolutely Shit – The Sloggers Bar EP [Red Laser Records]

XCOR – Chief EP [Klasse Wrecks]

Bufo Bufo – Green Portal [Dream Ticket]

Indio – Antero (E.R.P. Remix) [Emotions Electric]

Sneaker pres. Give’N’Take [Uncanny Valley]

Dream-E – Motherland [Craigie Knowes]

Corbi – Solar EP [Kouncil Cuts]

Dave Angel – Quarter Pounder [SoHaSo]

Morgan Geist – Duper [Environ]

LPs:

Oceanic – Choral Feeling [Nousklaer]

Heap – False Hope [ISLA]

The Jaffa Kid – Qeta-Iridom [The Jaffa Kid]

Sylvere

Sylvere (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Lag – Ples Slovena [Pohjola]

Otik – Crystal Clear [!K7]

Pearson Sound – Freefall [Hessle Audio]

Catnapp – stay unsaved (feat. Aamourocean) [Monkeytown Records]

EDO8 – Voyager 1.8 [Clone West Series]

Nikki Nair & DJ ADHD – Whaa (feat. Logan) [SSPB]

OCTUBRXLIBRV – Kalunga [Tra Tra Trax]

I. Jordan – Reclaimed [Ninja Tune]

Hyphen – Winter Sky [R&S]

Toumba – Lil Amam Sir [Hypnic Jerks]

LPs:

Marcel Dettman – Fear of Programming [Dekmantel]

Fracture – 0860 [APHA0860]

Gold Panda – The Work [City Slang]

Vel

Vel (Foto: Mathilda Bonsoir)

EPs/Tracks:

Tangerine – First Breath [Tangerine Productions]

LDS – algo5 [Blue Hour]

ZN – Tech Nik [Self Release]

Trancemaster – Be The Star You Are [Transatlantic]

Various – Fundraiser Compilation Vol. II [Amniote x Ute]

Baraka – Baraka [Self Release]

KW – Jest [Ilian Tape]

Various – Future Patterns 01 [Patterns Of Perception]

Various – Examine-Archive International Sampler 2022 [Examine Archive]

DJ G2G & Marilao – g2lao – [lao]

LPs:

Loek Frey – Decipher [Omen Wapta]

Repulsive Force – TRANS008 [translusid]

Mac Declos – Hard Work Always Pays Off [Mama Told Ya]