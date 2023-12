Die Groove DJ-Charts mit Alba, François X, Lakuti & Tama Sumo, LUZ1E, Melting Point und Schlachthofbronx

Alba

Alba (Foto: Porli Parker)

Tracks/EPs:

Paramore – Into You (Refilled Remix) [Self-released]

OSSX – Make Nice EP [Self-released]

Obskür – Ask Yourself [Self-released]

Bushbaby – DESIRE96 [Southpoint]

Oulord – Flocka Riddim [Self-released]

Soul Mass Transit System – Only U EP [Time Is Now]

Actual – Destiny’s Child – Jumpin’, Jumpin’ (Actual Bootleg) [Self-released]

saint deepthroat aka River Moon – SHAKE DAT [Self-released]

STARTRAKK – BA DADA DADA [EDIT] [Self-released]

Gafacci – Open Sauce [Self-released]

Alben/Compilations:

Posse Up! – Vol. Sixxx [Self-released]

POUCH ENVY – VIP CLUB EDITS VOL. 3 [Self-released]

Francois X

Francois X (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Manni Dee – Pillow Princess (François X Remix) [Silk & Steel]

Disjoli – Perseverance [Mama told ya]

Manni Dee – Heartbreaker [fabric Originals]

Jamie Anderson & Robert Owens – Talk With Myself (R.M.K Remix) [Fossil Archive]

David Löhlein – Facelift [Mama told ya]

Gaston Fiore – Watch Me [Mama told ya]

Pearl – Sweaty Souls [KAOS]

WTCHCRFT – Dogfish [UMAY]

Farrago – No One Leaves This Room [Vermillon Trax]

Askkin – Porn To Pee Alive [Maison Close]

Lakuti & Tama Sumo

Lakuti & Tama Sumo (Foto: Privat)

Tracks/EPs:

Louie Vega / Various – 5 Pack Unreleased IV [Vega Records]

Tiombé Lockhart ft. Georgia Anne Muldrow – An Osirian Dream [Mother Tongue Records]

Church Boy Lou – Push Em’ In The Face [Dirt Tech Reck]

Julion De’Angelo – Maybe Hill EP [Maybe Hill Music]

Kemetic Just / The Reflektor – Yellow Jackets Vol. 7 [Yellow Jackets]

Zernell & Emmaculate – Holy Ghost Power [Mirror Ball Recordings]

Patrick Gibin – 7 Inch Nails [Sounds Familiar]

Domu – Down And Up Ep [Neroli]

LCSM (Likwid Continual Space Motion) – EP 2 [Super Sonic Jazz]

Gloria Ann Taylor – Be Worthy (Flying Mojito Bros Refritos) [Ubiquity]

Alben/Compilations:

Hiroshi Matsui – A Love From Tokyo 1991 – 2003 [Sound Of Vast]

Blake Reyes – Vernacular [Axis]

Mehmet Aslan Pres. Senza Decoro – Liebe + Anarchia In Switzerland 1980 – 1990 [Strut]

LUZ1E

LUZ1E (Foto: Zeynep Barakat)

Tracks/EPs:

Bitter Babe – Nadie lo puedo parar [TraTraTrax]

Doctor Jeep – Machine Learning [Nerve Collect]

Gamma Intel – E.M [Nerve Collect]

INVT – Calentón [Self-released]

Mathis Ruffing + Tamila – Sternzeichen Domina [International Chrome]

MJ Nebreda feat. Nick León – Bubalú [Self-released]

Siu Mata & Amor Satyr – Irie Steppas [Wajang]

Polychain – Smart-155 [Mechatronica]

Prozak – Styla [Instinct]

Volruptus – Bassssalína Yeee [International Chrome]

Alben/Compilations:

LCY – /Y\ [SZNS7N]

Rituals – Flore [Self-released]

VA – Warning [Warning]

Melting Point Recordstore (Berlin)

Melting Point Recordstore (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Iteration X – Timecheck / Liquid Logic [Evasive Records]

Christopher Rau – Abspace [Smallville]

LAAK – Austere 009 [Austere Recordings]

Black Eyes – Hydro-Trip Vol. 1 [Lost Control 2097]

DJ Vandel – No Rain No Rainbow EP [CR.43A]

Viktor Apo – Regenerate EP [Mojuba Records]

DJ Jauche – Let Me Dance #2 [Flaneurecordings]

Subradeon – Keep Fighting [Subradeon Records]

Dam Swindle – Minor Fools [Heist]

Merlin Röhl – 34 [inoffizielles Bootleg]

Alben/Compilations:

Pharoah Sanders – Pharoah [India Navigation]

Ricardo Villalobos – Alcachofa [Playground]

VA – Beata On Boat Vol. 2 [Ear Sight]

Schlachthofbronx

Schlachthofbronx (Foto: Max Werdin)

Tracks/EPs:

OhBoyPrince – Bounce When She Walk (Interscope]

Bambii – One Touch [Innovative Leisure]

Tierra Whack – Millions (Jumbo Sounds Mix) [Click 4ulla Starz]

Big Dope P – Love On My Mind 23 [Moveltraxx]

Toya Delazy & Tash LC & Ahadadream – QOBA [Afrorave]

Megan Thee Stallion – Budget [1501 Certified]

Robert Armani – Road Tour [Traxmen]

DJ Godfather – Godfather L.I.V.E. feat JPE (Databass)

DJ Hell – Hot In The Heels Of Love (Dave Clarke Remix) (Disko B)

Kitschkrieg – Trenchezzz feat. Nemzzz (Soulforce Records)

Alben/Compilations:

Schlachthofbronx – More Rave And Romance [Rave And Romance Records]

Bambii – Infinity Club [Innovative Leisure]

Scratcha DVA & Mez – Beyond Gqom & Grime [Hakuna Kulala]