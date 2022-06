Rama (Foto: Omar Elkafrawy)

Gratis, aber nicht umsonst: Am 8. Juli findet das [Endlich] Festival statt. Im OXI am Ostkreuz dreht sich bei freiem Eintritt alles um die Verbindung zwischen Clubkultur und Sound Art. Soll heißen: am Nachmittag sippt man zu experimentellem Rauschen an der Basilikumlimonade. In der Nacht stampfen Beine zu Bass Music auf Beton.

Wer auf Ambientausflüge und Knisterkram unter der Sonne abfährt, sollte früher kommen. Pünktlich zum Afterwork-Drink geht’s im Garten des OXI los. Zum Vertikutieren packen Baby Vulture und Beau Beaumont die Klinkenkabel ein. Ursula Sereghy kompostiert Synthesizersounds, Yogev Freilichman sät zum Sundowner die Bastlerbeats.

Vom Dschungel zum Jungle sind es keine 15 Meter – ab 22 Uhr wandert das Festival vom Garten in den Club. Die Labelcrew von Failed Units kuratiert die Nacht, Labelchef Carne wärmt auf. Rama zerschnipselt in ihrem Set Amen Breaks, Ziyiz klaubt die Einzelteile wieder zusammen. Außerdem auf dem Programm: TCV live, He duh und das Kollabo-Debüt von Dämonenaustreiberin Elvin Brandhi und CTM-Guy Hugo Esquinca.

Groove präsentiert: [Endlich] Festival

8. Juli 2022

Freier Eintritt

Berlin

OXI