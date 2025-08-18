Echelon: Festival-Samstag wegen Unwetter abgebrochen

- Advertisement -

Das Echelon Festival in Bad Aibling musste am Samstag aufgrund eines Unwetters und seinen heftigen Folgeschäden kurzfristig abgebrochen werden.

Die Meteorolog:innen hatten bereits am späten Freitagabend vor einem Unwetter gewarnt, die Veranstalter:innen ließen das Gelände daraufhin räumen. Ab 02:15 Uhr setzten starke Regenfälle und Gewitter ein, welche die gesamte Infrastruktur in Mitleidenschaft zogen; Parkflächen, Bühnen, Technik und Wege waren kaum nutzbar.

„Sicherheit geht über alles” erklärten die Organisator:innen am Samstagvormittag und sagten den zweiten Veranstaltungstag deshalb ab.

Am Freitag hatte das Festival noch regulär stattgefunden. Wie mit der Rückerstattung der Tickets umgegangen wird, ist derzeit noch unklar. Die Veranstalter:innen kündigten an, weitere Informationen direkt an die Besucher:innen weiterzugeben.

Das Echelon Festival findet seit 2009 statt und gilt mit seinen Schwerpunkten Hardstyle, Drum ’n‘ Bass und Techno als eines der größten Open-Air-Festivals für elektronische Musik in Süddeutschland.