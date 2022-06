DJ Hell (Foto: Sven Marquardt)

Der tip moderiert das Berliner Kulturleben seit einem halben Jahrhundert, der EXBERLINER ist Heimat der angloamerikanischen Expat-Community der Stadt.

Am 18. Juni feiern beide Magazine im Zenner diese denkwürdigen Geburtstage – als sparten- und generationsübergreifende Veranstaltung mit Kunst, Musik und Clubkultur.

Um 14 Uhr startet das Programm auf der Bühne des Biergarten mit Street-Art-Vordenker Jim Avignon, Herr Jan, The Big Cheese und Hannes Richert. Das Konzert-Finale kommt von Bluesrocker Wallis Bird.

Ab 22 Uhr begibt man sich in die Clubräume, wo House-Expertin A.N.I.C.E., Matchy, GROOVE-Coverkünstler Pantha du Prince, Elias Doré und kein geringerer als DJ „Munich Machine” Hell auftreten.

Die Tickets kosten zwischen 19 und 35 Euro und sind hier zu erwerben.

Wir versüssen dir den Besuch der Party mit 2×2 kostenlosen Tickets. Wie du an die begehrten Karten kommst? Schreib’ an gewinnen@groove.de, setz’ „50 Jahre tip” in die Betreffzeile und gib’ den vollen Namen und die Emailadresse von Dir und Deiner Begleitung an. Einsendeschluss ist der 12. Juni bis Mitternacht.