SHDW & Obscure Shape (Foto: Presse)

Seit ihrem Durchbruch mit „Die Weiße Rose” sind SHDW & Obscure Shape kaum zu stoppen. 2016 noch Newcomer des Jahres, heute ein essentieller Act der Club- und Festivallandschaft. Die in Stuttgart beheimatete Kollaboration, bestehend aus Marco Bläsi und Luigi Urban, bringt ihre erste EP seit über zwei Jahren an den Start. Poetic Justice EP erscheint am 24. Juni auf ihrem gerade ins Leben gerufene Label Mutual Rytm.

Im kürzlich erschienenen Feature teilten die beiden Schwaben, wie sie die Pandemie für Introspektion und folglich eine nuancierte Kursänderung ihres Sound nutzten. Oldschool-Vinyls als auch Retro-Produktionsweisen sorgten für neue Inspiration und kreativen Flow. Die neue EP vereint cutting-edge Techno mit der Rave- und Trance-Ästhetik der 90er und 2000er, die ihre neuen Produktionen mit dynamischen Spannungsverläufen und emotionaler Dichte füllen.

Die treibende Kickdrum von „Killing Me Softly” hämmert gleich zu Beginn des Tracks, während gezielt variierende Perkussion und Synth-Sounds sich langsam in das Arrangement schleichen. Nach dem ersten kurzen Breakdown schießt eine perfide platzierte Snare auf der dritten Zählzeit in den Beat, während das schwebende Synth-Motiv und Cymbals das Ohr immer weiter in Bann halten.

Poetic Justice EP

A1: Turbulence

A2: Pulse

B1: Poetic Justice

B2: Set It Off

B3: Killing Me Softly

dig. only: Before Sunset

VÖ: 24. Juni 2022

Format: Vinyl/Digital