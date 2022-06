Melt 2019 (Foto: Nicola Rehbein und Jen Krause)

Aufgepasst! Wir verlosen 20 Tickets für das Melt Festival in der einstigen Industriestadt Ferropolis am Gremminer See. Von Donnerstag bis Sonntag, also vom 9. bis zum 12. Juni, erwarten euch inmitten von Stahlriesen, Eimerkettenbaggern und Schaufelrädern auf elf Bühnen fesselnde Live-Konzerte sowie spannungsreiche DJ-Sets und ein breit gefächertes Kulturprogramm samt Workshops, einer vielfältigen Kulinarik-Offerte und instruktiven Vortragsreihen.

Neben Techno- und House-Acts wie Avalon Emerson, DJ Fuckoff, DJ MELL G, DJ Heartstring, Ellen Allien, Gome (live), MCR-T, Nene H, Overmono (live), Partiboi69, Peggy Gou, DJ Gigola, Sassy 009 oder Sedef Adasi sind selbstverständlich auch weitere musikalische Genres vertreten.

Hip-Hop-Fans können sich unter anderem auf Biig Piig oder Greentea Peng freuen. Auch ein kleiner Synth-Wave-Touch von Lebanon Hanover, Boy Harsher oder Carlo Karacho sowie Indie-Rock und Alternative-Pop-Gigs von Polo & Pan, DIIV oder Cari Cari soll man auf dem Festival nicht missen müssen.

Diversität wird allerdings nicht nur in Bezug auf das musikalische Programm groß geschrieben, denn auch die Ideologie des Festivals ist von Toleranz, Solidarität und Empathie geprägt. Darüber hinaus bietet das Melt einen Raum für internationale Begegnung, kollektiven Austausch und die Eröffnung neuer Erfahrungshorizonte.

Neben den regulären Bühnen kündigt das Festival als Highlight zum 20-jährigen Bestehen ganze sieben neue Stages an. Durch kreative Köpfe entstehen bekanntermaßen ausgefallenen Konzepte. So sind auf dem Pornceptual-Floor reizvolle Performance-Acts zu finden, in der (Roller)Disco wird eine Zeitreise ins vergangene Jahrhundert garantiert und im Liquid Jungle kann in Form des Melter Jazz-Urwalds ein wenig Erholung und Seelenruhe gefunden werden.

Ihr habt Lust auf ein verlängertes Wochenende zwischen Staubwolken, Nebelmaschinen und Sonnenschein? Wir verlosen 10×2 Tickets fürs Melt! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bis zum 7. Juni 2022 eine Mail mit dem Betreff MELTING22, eurem vollen Namen und der Mailadresse sowie dem vollen Namen eurer Begleitung an gewinnen@groove.de!



Groove präsentiert: Melt Festival



9. bis 12. Juni 2022

Tickets: ab 159,95€

Ferropolis

06773 Gräfenhainichen