Caramel Chameleon

Caramel Chameleon (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

1: Skee Mask – ISS004 [Illian Tape]

2: EOD – Zone [bbbbbb Records]

3: PATRONEN – PATRONEN E [self-released]

4: Kreggo – New Age EP [Furthur Electronix]

5: Qualia – Qualia EP [U-Trax]

6: Roy Of The Ravers – Fenix Break [Acid Waxa]

7: Rolando Simmons – Delusions [030303 Records]

8: Permasteeze – JIVES EP [self-released]

9: Marco Simioni – Phaneron EP [Detroit Underground]

10: FFF & Abyss – Myor Massiv 02 [Myor Massiv]

LPs:

1: Squarepusher – Be Up A Hello [Warp Records]

2: Minor Science – Second Language [AD 93 Records]

3: V/A – Samurai Hannya [Samurai Music]

Flore

Flore (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

1: Sirr TMO – Low End Saga [Fade to Mind]

2: Ehua – Deepstaria [Nervous Horizon]

3: Panic Girl – Blue Lights (Dbridge Don’t Panic Remix) [Shadybrain Music]

4: NVST – Stop Violence Motivate Violence [Serious Trouble]

5: Nahash – Intrusion Dub [La Rama]

6: GЯEG – Tipti [NehzaRecords]

7: Acid Arab – Ras el Ain (3phaz Remix) [Crammed discs]

8: Toma Kami – Later To The Bone [Levity Sound]

9: Basile3 & Deena Abdelwahed – Hyaluron [InFiné]

10: GRRRL – Whoa [Car Crash Set]

LPs:

1: Wordcolour – Babble [Houndstooth]

2: Koreless – Agor [Young]

3: Leikeli47 – Shape Up [Hardcover LLC]

Katatonic Silentio

Katatonic Silentio (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

1: Drames Rurals – Drames Rurals [Hivern Discs]

2: Obalski – Introducing Obalski [Public Possession]

3: Pigeon – Yagana [Soundway]

4: Maximum Joy – Stretch [Y Records]

5: Tadi feat. DJKR – Seven Diamond Lines [Offen Music]

6: 33.10.3402 – Iz Usta [Puu]

7: Tropicantesimo – Session 1 [Penny Records]

8: Tamburi Neri – Works 2 [Les Disques De La Mort]

9: Bright Future – Babel EP [Versatile Records]

10: Kareem El Morr – Wasteland Breaks [Molten Moods]

LPs:

1: Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp – We’re OK. But We’re Lost Anyway [Les Disques Bongo Joe]

2: Anadol – Felicita [Pingipung]

3: Dali Muru & The Polyphonic Swarm – Dali Muru & The Polyphonic Swarm [Stroom]

Sun People

Sun People (Foto: Stefan Lozar)

EPs/Tracks:

1: Rawtrachs – It’s Just a Rinse [Programm]

2: Greazus – Phantasie [Defrostatica]

3: Awo Ojiji – Mantecatura [Scuffed]

4: Dawn Razor – Blizzard [Dext]

5: Gigi FM – Magnetite [Bambe]

6: Negroni Nails – Slow Motion Drip [Klakson]

7: Azu Tiwaline & Al Wootton – Alandazu [Livity Sound]

8: Auco – Auco – [Infinite Quest]

9: Sister Zo – Screw Cheek [Scuffed]

10: Skip Club Orchestra – Minimal Primitive 01 [Dubliminal Bounce]

LPs:

1: Fixate – Fixate [Exit]

2: Shelley Parker – Wisteria [Hypercolour]

3: Black Rave Culture – Black Rave Culture Vol.2 [Black Rave Culture]

Tim Sweeney

Tim Sweeney (Foto: James Hartley)

EPs/Tracks:

1: Axel Boman – Nowhere Good feat Bella Boo [Studio Barnhus]

2: Eden Burns – Choir Song [Public Possession]

3: Perel – Jesus Was An Alien (Club Edit) [Kompakt]

4: A Mountain of One – Black Apple Pink Apple (Ricardo Villalobos Version) [Amore]

5: Peggy Gou – I Go (DJ Koze Remix) [Gudu Records]

6: PVBLIC XCESS & Pat Kalla – Don’t Wanna (Get Down) (Josh Ludlow Remix) [Xcess Records]

7: Heiko Voss – Follow Your Line [Imara]

8: Bolis Pupul – Neon Buddha [Deewee]

9: Jack J – The Only Way [Mood Hut]

10: Plastikman & Chilly Gonzales – Consumed (In Key) [Turbo]



Wordcolour

Wordcolour (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

1: Enduser – West Side Breaks [Mirex Records]

2: Bricksquash – gutter shit (Seppa Remix) [self-released]

3: Flore – Legacy and Broken Pieces EP [POLAAR]

4: Sangre Voss – Konon EP [International Extraterrestrial Music]

5: Design Default – Takama-ga-hara EP [Pressure Dome]

6: Secret of Elements – Die Liebe (Surgeons Girl Remix) [InFiné]

7: Road Legal – Small Car NRG EP [YCO]

8: Thing – Daphne [self-released]

9: Ikävä Pii – EPOS Digitale EP [early reflex]

10: Henry Greanleaf – Put By [Redstone Press]

LPs:

1: BFTT – Redefines [TT]

2: datasette – Zetex (Live At Cafe OTO) [self-released]

3: Michael Anklin – Mekonium [Sais Records]