Speckman (Foto: Ralf Koester)

Gar nicht zu fettig kommt Speckmans neuer Track „City Pop“ des anstehenden Releases Beautiful Breakdance daher. Das Video dazu stammt vom Hamburger Regisseur Lars Zimmermann und markiert die Visualisierung des 40. Release des zum Club gehörigen Label Pudel Produkte.

Speckmans Sound pendelt zwischen deep-dusty House, Indie-Dance und verspieltem IDM, von denen oft mehr als ein Element in einen Track integriert werden. In „City Pop“ bewegt er sich zwischen verträumten Breakbeat mit verspulten Vocal-Samples und nach vorne treibenden Synth-Flächen, die durch die klare Kick ihren Drive bewahren.

Im Video werden wir aus den Gehörgängen der Protagonist*innen auf die Straße geworfen und schauen diesen Personen beim Schlendern durch die Stadt zu. Von Zeit zu Zeit wird aus dem Schlendern ein tanzen, in einer Szenerie, die wahrscheinlich ein verregnetes Hamburg ist. Um das klar zu erkennen, sind die Bilder jedoch zu verschwommen. Die Kameraführung macht das Video, passend zum Albumtitel, tatsächlich zu einem filmischen Breakdance und erzeugt eine vibrierende Stimmung.

Auf der anstehenden EP sind neben „City Pop“ zwei weitere Stücke der sieben bzw. acht Tracks umfassenden EP zu erwähnen. Zum einen ist da der verträumte House-Hit „On The Flip” und zum anderen „Return“, ein Indie-Ambient-Track mit Lagerfeuer-Gitarre und einem Vocal von Sophia Kennedy, das dem Stück eine besondere Note verleiht.



Beautiful Breakdance

1. Intro

2. On The Flip

3. Beautiful Breakdance

4. City Pop

5. Parking Lot Dance

6. Starships

7. Return (Feat. Sophia Kennedy)

8. Always OK (Digital Only)

VÖ: 24.Juni (Single „City Pop“: 27.Mai)

Format: 12”/ digital