Nicholas Church und Joseph Spencer sind Casino Times (Foto: Presse)

Die seit 2010 bestehende Kollaboration Casino Times sorgt seit ihrem Debütalbum bei Wolf Music 2016 für frischen Aufwind. Mit ihrer Radioshow WMD? und der ausgeschriebenen Variante What’s My Derivative? als Label lädt das UK-Duo gleichgesinnte Künstler*innen dazu ein, den Sound des Labels aus ihrer Perspektive zu interpretieren.

Am 27. Mai erscheint ihr zweites Studioalbum A Change In Motion auf Omena. Die Zehn-Track-LP bewegt sich mühelos zwischen Breakbeat, House und Electronica. „Passing By” startet mit dichten, organischen Perkussion und einem synkopierten 808-Kick-Pattern, bevor ein langgezogener, verzerrter Horn-Sound den Track zum Laufen bringt. Gefühlvoll bringen die Produzenten zum richtigen Moment harmonische Flächen, Atem-Samples und Kleinstvariationen in das Arrangement, sodass jegliches Gefühl für die Zeit verloren geht. Dank der Beschaffenheit des Tracks ist „Passing By” ein flexibles DJ-Tool, dass sowohl für Spannung als auch für Entspannung sorgen kann.

A Change In Motion

1: A Change In Motion

2: Tweak (Feat Cimmerii)

3: Passing By

4: End Of Civilisation

5: Square

6: Ultra Synthetic

7: Something Else (Feat DUANE)

8: Unfold

9: Run Mods

10: Tides

VÖ: 27. Mai 2022

Format: digital