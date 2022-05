Kee Avil (Foto: Presse)

In diesem Jahr feiert das Utrechter Festival Le Guess Who? vom 10. bis 13. November bereits sein 15. Jubiläum, bleibt dabei aber stets seinem Ethos treu, Musik zu repräsentieren, die woanders manchmal durchs Gitter fällt. Die Ideologie des niederländischen Festivals besteht im Wesentlichen aus der Fusion von internationaler Kultur und Musik aus jeglichen vorstellbaren musikalischen Nischen der Welt. Dabei liegt der Fokus darauf, möglichst vielen Menschen einen Zugang zur Musik zu garantieren. Kuratiert wird das mannigfaltige Konzept von den Veranstalter*innen und den drei Bands Animal Collective, clipping. und CURL.

Das Festival kündigt nun einen Teil des Line-ups an, unter anderen mit Habibi Funk, Mary Ocher, Liv.e, Dreamcrusher, OKI, Astrid Sonne, Goat, Kuunatic, bar italia, Maria Reis, Jeff Parker, Nia Archives, Laurel Halo und dem Projekt Kee Avil der Gitarristin und Produzentin Vicky Mettler aus Montreal, die im März dieses Jahres ihre LP Crease veröffentlicht hat.

Nicht nur das Programm des Festivals mit insgesamt 150 Acts ist immens, sondern auch die Auswahl der zahlreichen Locations in ganz Utrecht lässt sich sehen. Utrecht gilt als religiöses Zentrum der Niederlande, was die Kurator*innen als Anlass genommen haben, auch Kirchenbauten und Kathedralen als Veranstaltungsorte zu integrieren.



Darüber hinaus gibt es auch für die Interessierten eine Frohbotschaft, die nicht über die Kapazitäten verfügen, um extra für das Festival die Niederlande zu bereisen – durch die zum Festival gehörende hybride Plattform COSMOS wird das Le Guess Who? auch digital übertragen. Um allen Menschen einen Zugang zur Musik zu ermöglichen, wird es außerdem ein kostenfreies Programm des Bei-Festivals U? geben, das ebenso vor Ort in Utrecht stattfinden wird.

10. bis 13. November

Utrecht, Niederlande

Tickets: Festival Pass 158€, Tagesticket 58€