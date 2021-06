Le Guess Who? (Foto: Juri Hiensch)

Die 14. Ausgabe von Le Guess Who?, einem Festival, das sich der Präsentation grenzüberschreitender Musik und Kultur aus der ganzen Welt widmet, findet vom 11. bis 14. November 2021 in Utrecht, Niederlande, statt. Liebhaber*innen stoßen dabei auf einmalige Klänge, die anderswo selten zu hören sind. Zudem zeigen darstellende Künstler*innen dem Publikum die beispiellose Vielfalt menschlicher Kreativität. Das Festival übernimmt vier Tage lang das gesamte Stadtzentrum von Utrecht mit über 150 Künstler*innen, die in Lokalen, Theatern, Kirchen, Kinos, Lagerhäusern und Clubs auftreten werden. Darüber hinaus liefert das Programm eine Auswahl an Ausstellungen, Kunstinstallationen und Filmen – sowohl an öffentlichen Plätzen als auch in versteckten Ecken der Stadt. Im Laufe der Jahre hat sich das Le Guess Who? zu einem führenden internationalen Festival entwickelt, das vor allem für genre- wie grenzensprengende Musik bekannt ist. Internationalität ist ein weiteres Markenzeichen: 2019 reisten Besucher*innen aus 61 verschiedenen Ländern nach Utrecht.

Die in Kolumbien geborene und in Berlin lebende Produzentin und Klangkünstlerin Lucrecia Dalt präsentiert in Zusammenarbeit mit Aaron Dilloway, Mitglied der experimentellen Musikgruppe Wolf Eyes, ihr neues Album Lucy & Aaron. Die japanische Perkussionistin und Ambient-Komponistin Midori Takada wird beim Festival im Rahmen von Ton-Klami auftreten, ihrem Free-Jazz-Improvisationstrio mit dem Pianisten Masahiko Satō und dem Saxophonisten Kang Tae Hwan.

Takada lädt außerdem die Musiker*innen des Ensemble Klang aus Den Haag ein, die Live-Premiere ihres audiovisuellen Projekts Thrift Hybrids zu präsentieren. Zudem wird Utrechts zeitgenössische und innovative Kunst- und Musikplattform Uncloud ein Programm mit Ana Roxanne, Galya Bisengalieva und Vladislav Delay veranstalten.

Groove präsentiert: Le Guess Who? 2021

11. bis 14. November

Line-Up: Alabaster dePlume (artist-in-residence), Ana Roxanne, Aquiles Navarro & Tcheser Holmes, Authentically Plastic, Beatriz Ferreyra, Bohren & Der Club Of Gore, Conjunto Papa Upa, Diaki, Ensemble Klang presents Thrift Hybrids, Etran de L’Air, Felix Kubin, Galya Bisengalieva, Julián Mayorga, KeiyaA, Lucinda Chua, Lucrecia Dalt & Aaron Dilloway, Lycox, DJ Marcelle/Another Nice Mess, Mazaher, Menzi, Model Home, PAINT, Parrenin/Weinrich, Sessa, SPAZA, Spirit Fest, Tara Clerkin Trio, Tarta Relena, Ton-Klami, Turkana, Vanishing Twin, Vladislav Delay (AV/live) und viele mehr

Tickets: Festivalpass 133€

Tagestickets werden zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein.

Le Guess Who 2021

Utrecht

Niederlande