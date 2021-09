Die bereits 14. Ausgabe des Le Guess Who?-Festivals findet vom 11. bis zum 14. November 2021 in Utrecht statt. Das Festival widmet sich der Präsentation von grenzüberschreitender Musik und Kultur aus aller Welt und bietet eine Plattform für unterrepräsentierte Klänge, die andernorts nur selten zu hören sind.

Le Guess Who? übernimmt vier Tage lang das gesamte Stadtzentrum von Utrecht mit über 150 Künstler*innen, die in Lokalen, Theatern, Kirchen, Kinos, Lagerhäusern und Clubs auftreten werden. Darüber hinaus liefert das Programm eine Auswahl an Ausstellungen, Kunstinstallationen und Filmen – sowohl an öffentlichen Plätzen als auch in versteckten Ecken der Stadt.

Nun wurde das vollständige Line-Up bekanntgegeben. Nach der ersten Veröffentlichung wurden nun 70 weitere Programme mit Acts wie Gabriels oder Lyra Pramuk hinzugefügt. Neben dem Hauptprogramm mit Künstler*innen wie L’Rain, Ana Roxanne oder Pink Siifu stellen fünf Kurator*innen weitere Auftritte zusammen. Zu den bekannten Acts zählen unter anderem Lucretia Dalt, Vladislav Delay und Teile von Nyege Nyege.

GROOVE präsentiert: Le Guess Who? 2021

11. bis 14. November

Line-Up: Alabaster dePlume (artist-in-residence), Ana Roxanne, Aquiles Navarro & Tcheser Holmes, Authentically Plastic, Beatriz Ferreyra, Bohren & Der Club Of Gore, Conjunto Papa Upa, Diaki, Ensemble Klang presents Thrift Hybrids, Etran de L’Air, Felix Kubin, Galya Bisengalieva, Julián Mayorga, KeiyaA, Lucinda Chua, Lucrecia Dalt & Aaron Dilloway, Lycox, DJ Marcelle/Another Nice Mess, Mazaher, Menzi, Model Home, PAINT, Parrenin/Weinrich, Sessa, SPAZA, Spirit Fest, Tara Clerkin Trio, Tarta Relena, Ton-Klami, Turkana, Vanishing Twin, Vladislav Delay (AV/live) und viele mehr

Tickets: Festivalpass 133€

Tagestickets werden zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein.

Le Guess Who 2021

Utrecht

Niederlande