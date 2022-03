Dj Fuckoff und Mell G (Foto: Presse)

Das Melt gibt für die diesjährige Edition vom 9. bis zum 12. Juni die zweite Welle an Künstler*innen bekannt. Das in Ferropolis in Sachsen-Anhalt stattfindende Festival ist für sein diverses Booking bekannt. Verschiedene Arten von Musik wie Indie oder Rap sind neben den vielfältigen Formen der elektronischen Musik vertreten. Im Rahmen der diesjährigen Edition finden sich so viele DJ-Aliasse wie noch nie.

Die bislang gelisteten 200 Künstler*innen treten auf unzähligen Bühnen auf. Die wohlbekannten Stages werden um sieben Bühnen erweitert. Neu sind Live From Earth Stage, Planet XYZ, Ping Pong Stage, Liquid Jungle, Introducing Stage, Club Floor and Radio Stage. Der Club Floor ist auf dem Campingplatz beheimatet und wird von den Clubs Institut fuer Zukunft, Jaki, PAL, Robert Johnson, OXI kuratiert. Die Radio Stage, die zum entspannten Runterkommen einlädt, wird von Radios wie HÖR-Berlin, Refuge Worldwide und dem Münchner Radio 80000 gestaltet.

Neben spannenden Hip-Hop-Acts wie Yung Lean, Bladee, Shygirl oder Headie One tritt auch die avantgardistische Musikerin Eartheater auf. Außerdem ist mit Performances von Marcel Dettmann & DJ Stingray, Herrensaunas CEM & MCMLXXXV oder Mala Juntas DJ Tool & D.Dan die Essenz der zeitgenössischen Technoszene nebst Legenden vertreten. Dazu gesellen sich Newcomer*innen wie DJ Fuckoff, DJ Mell G, DJ Heartstring oder auch DJ Sweet6teen.